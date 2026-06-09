Sor Lucía Caram, sobre el discurso del papa en el Congreso: "No tiene miedo a decir lo que piensa, y a quien le moleste, que se ponga un sayo"

La religiosa asegura en Al Rojo Vivo que el pontífice rechaza frontalmente las políticas xenófobas impulsadas por la ultraderecha: "No le gusta lo de la prioridad nacional ni la estigmatización de los migrantes".

El discurso de León XIV este lunes en el Congreso de los Diputados fue aplaudido unánimemente por los representantes de todos los partidos en la Cámara Baja. Sin embargo, sus críticas al aborto y la eutanasia han despertado duras críticas en la izquierda, mientras que su defensa de la dignidad de los migrantes independientemente de su origen ha molestado en algunos sectores de la derecha.

La monja Sor Lucía Caram ha analizado el discurso del pontífice en el Parlamento. Un discurso que respalda completamente y que, para ella, prueba la valentía de León VIX. "Es un papa que no tiene miedo a decir lo que piensa, va con el mensaje del Evangelio, y a quien le moleste que se ponga el sayo", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

No obstante, la religiosa aclara que el líder de la Iglesia Católica rechaza frontalmente los postulados xenófobos promovidos por Vox y aceptados por el Partido Popular en los acuerdos suscritos para la formación de gobiernos de coalición autonómicos. "No le gusta lo de la prioridad nacional ni la estigmatización de los migrantes", ha concluido Sor Lucía Caram.

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