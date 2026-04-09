Sonia Sánchez (profesora) analiza la 'tregua' en Oriente Medio: "Estamos asistiendo a una negociación en la que todas las partes tienen el dedo puesto en el gatillo"

En Al Rojo Vivo, la profesora en Relaciones Internacionales analiza el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán y advierte de su extrema fragilidad: "En el momento en que cualquiera viole el acuerdo o cruce una línea roja, puede saltar por los aires".

Sonia Sánchez, profesora y experta en Relaciones Internacionales, explica en Al Rojo Vivo la tregua entre EEUU e Irán y su fragilidad, advirtiendo que puede romperse en cualquier momento: "Lo que estamos presenciando es una negociación en la que todas las partes tienen el dedo en el gatillo. Esto significa que, en el momento en que cualquiera cometa una violación del alto el fuego o se cruce alguna línea roja, el acuerdo puede saltar por los aires".

Añade que los movimientos de Israel en Líbano tienen una lógica clara: "Se explican porque el objetivo es impedir que Irán utilice a Hezbolá para ganar peso político en la región. Israel siempre ha negado que sus operaciones en Líbano estén dentro de ese acuerdo, porque lo que busca es cortar la línea directa que Irán mantiene con sus ‘proxies’ y limitar su capacidad de atacar tanto a Israel como a otros aliados de Estados Unidos en la zona".

Sobre la actuación de Netanyahu y la posibilidad de que cesen los ataques en Líbano, es tajante: "No va a parar hasta que no consiga sus objetivos", y explica que estos pasan por "hacerse con el sur de Líbano y evitar que Hezbolá se rearme y continúe desempeñando un papel clave en la estrategia política de Irán en la región".

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