Sheermohammadi afirma que es el momento más débil del régimen de Irán: "Las protestas las han iniciado los comerciantes aliados del régimen"

La analista Ryma Sheermohammadi destaca que la gente en Irán "no dice que quiera menos impuestos o la carne más barata sino que uno de sus gritos es que los hijos de los altos cargos están en las mejores ciudades del mundo mientras los suyos están en la cárcel".

La analista Ryma Sheermohammadi analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo los motivos por los que las protestas en Irán son distintas a otras: "Por la extensión geográfica porque se ha extendido a más de 200 puntos y hay una diferencia también en cuanto al origen". Además, Sheermohammadi destaca como otro punto fundamental "el hecho de que haya generaciones distintas en la calle": "Hemos visto a mujeres con andador, a jóvenes, a mujeres, a hombres...".

"Incluso, hemos visto a niños detenidos obligados a confesar a propósito en la televisión estatal iraní que habían recibido dinero de Alemania", señala la experta, que explica que también es una movilización "diferente por dónde ha empezado". "Justo este grupo de comerciantes ha sido sumamente criticado en anteriores protestas sociales que reclamaban un cambio político por no sumarse, pero curiosamente estos grandes aliados del régimen fueron los que ahora iniciaron las protestas", explica.

"Otra cosa interesante es que muchos grupos aunque no son monárquicos decidieron sumarse a la convocatoria del hijo del Sah porque ven su figura como una figura de transición", explica Sheermohammadi. Además, la experta destaca que los protestantes aseguran que "no tienen nada que perder": "Ese es el grado de desesperación de los iraníes".

Por otro lado, Sheermohammadi recuerda que aunque se "intenta dar una narrativa diferente a las protestas" asegurando "que es algo económico", la protesta de los iraníes va mucho más allá: "Su población sale porque cada vez que ha exigido algo ha encontrado las balas". "Es un sistema que ha perdido su legitimidad dentro del país", asegura Sheermohammadi, que recuerda que "más allá de lo que diga Trump, lo que hay que ver es lo que dice la gente de Irán": "La gente de dentro no dice que quiera menos impuestos o la carne más barata sino que uno de sus gritos es que los hijos de los altos cargos están en las mejores ciudades del mundo mientras los suyos están en la cárcel".

Por último, Ferreras le pregunta si es el momento de más debilidad del régimen de Irán. "Yo creo que sí", afirma Ryma, que destaca que "la sociedad iraní ha visto que cuando las mujeres han retado al régimen a pesar de multas o latigazos, a pesar de eso salen a la calle y deciden si quieren o no llevar el velo". "El hecho de que salgan ahora es porque han visto que cuando uno se mantiene en sus principios consigue ganarle la batalla a quien le obliga a actuar según quiere", concluye.

