El secretario de Estado de Medio Ambiente avanza que llegarán siete nuevos hidroaviones a España a partir de 2028: "El último llegará en el 2031"

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente aborda en Al Rojo Vivo algunas de las principales cuestiones sobre los incendios que afectan a España. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, coincide en que el abandono rural es un componente que se añade al factor del cambio climático que favorece estos grandes incendios que estamos viendo en los últimos años. Sin embargo, "no es solamente un elemento que afecta al ámbito rural", subraya.

"Estamos viendo espacios urbanos, dentro y fuera de nuestro país, que también se están viendo afectados por una virulencia de incendios hasta ahora desconocida", explica Morán, señalando, así, que "estamos ante un fenómeno muy complejo" y, que, por tanto, "hay que aterrizar en cada ámbito territorial atendiendo a las características de ese territorio, la capacidad de respuesta primero de anticipación y en segundo lugar, de gestión".

A la pregunta de Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, de si hay una hiper regulación a la hora de gestionar la masa forestal de nuestros montes, tal como denuncian algunos agricultores o ayuntamientos, Morán es claro: "No, no existe una hiperregulación. Lo que existe es, en estos momentos, un proceso de cambio cultural, de un necesario cambio cultural, para un país que ha cambiado demográfica y estructuralmente en el reparto sobre el territorio de la población y en los usos que se hace del territorio".

"Hasta ahora, probablemente, muchos usos y costumbres que se habían ido acumulando a lo largo de generaciones, eran usos que eran perfectamente compatibles con unas condiciones de contorno climáticas que admitían ese tipo de usos, sin generar un exceso de riesgos, pero ahora ha venido a nuestras vidas un fenómeno nuevo que se llama cambio climático, aunque algunos siguen empeñados en ignorarlo, que cambia radicalmente esas condiciones de contorno", añade el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Por ende, hay que incorporar nuevas prácticas y la única forma de hacerlo, afirma Morán, es "estructurarlas a través de mecanismos normativos que permitan al conjunto de los ciudadanos tener un protocolo de comportamiento único en el conjunto del conjunto de los territorios".

La flota de extinción de incendios vinculada a la campaña es de 56 aparatos

Por otro lado, y ante una información publicada en 'El Mundo' que señala que el Gobierno declaró "urgente" modernizar la flota de hidroaviones en 2022, pero todavía no se ha hecho por un problema con el contrato del software, el secretario de Estado informa que actualmente la flota de extinción de incendios vinculada a la campaña es de 56 aparatos de distintas características, tanto aviones como helicópteros y de esos 14 aparatos son los considerados aviones de gran carga, los conocidos como focas, y de esos 14, teniendo en cuenta que, normalmente, cuatro están en el turno de revisión habitual, son diez los que se considera que pueden estar, en cada momento, operativos".

Ahora mismo, en los grandes incendios que asolan nuestro país, "están operando prácticamente los 56 de la totalidad de la flota de extinción y de esos 56, aproximadamente, unos nueve de gran carga, entre los que se incluyen algunos de los aportados por cooperación internacional", subraya Morán.

El secretario de Estado afirma que no hay ningún avión de gran carga que tenga más de 40 años de antigüedad: "El avión más antiguo fue adquirido en el año 1987, con lo cual ni siquiera ha cumplido todavía los 40 años. El último de los aviones se compró en el año 2013, año en que se podrían haber adquirido tres aviones de estas características pero, por alguna razón el Gobierno decidió que solamente compraba uno de los tres posibles, con lo cual desde el 2013 no se había incorporado ningún relevo de la de esa flota que lógicamente va envejeciendo".

Así, explica que el Gobierno inició el proceso de renovación de la flota en 2018: "Lo primero que hacemos cuando llegamos al Gobierno en el 2018 es plantear un proceso de renovación de la flota aérea en su conjunto, pero especialmente de los de gran carga y planteamos la posiblidades de renovar hasta el 40% de los aviones".

Sin embargo, al planteárselo al fabricante les comunicó que "había cerrado su línea de producción en el año 2015 porque no tenía peticiones y que no iba a poner en marcha esa línea de producción si no tenía un mínimo de 20 encargos".

Ante esa situación, España, que tenía previsto comprar 7, tuvo que negociar con otros países europeos para alcanzar ese número de pedidos, esos 20. Finalmente, en un proceso que fue largo, "conseguimos en el año 2023 tener el compromiso de seis países de la Unión Europea (Francia, Portugal, Italia, Grecia, Croacía y España) conseguir esos 20".

Cuando aquello se complicó, continúa explicando Morán en directo, en Al Rojo Vivo, "planteamos entonces modernizar la flota ya existente". Así, "como en este medio tiempo, se consiguió fue desbloquear y se consiguió la totalidad de los encargos, ya pasa a ser prioritaria la compra y no tanto la modernización de unos aparatos cuya vocación es la de es la de retirarlos.

Y además, de por medio, que hubo un recurso de una de las empresas que se había presentado a la licitación y por lo tanto aquel expediente de modernización decayó: "Pero ya en esos momentos nuestra prioridad era la de la compra de nuevos aviones", explica Morán, aclarando que "la puesta en marcha de una línea de fabricación" requiere tiempo y recuerda que "uno no compra el avión y se lo entregan nada más encargarlo".

Así, señala que España recibirá "el primero de los siete aviones en 2028" y que "el último de los aparatos encargados por España llegará en el 2031". Esto es, el primero de los avisones se lo entregarán a Grecia el próximo años y el siguiente de una entrega sucesiva de los siete que tenemos encargados va desde el año 2028 al 2031, siendo la entrega del último de los aparatos encargados por España en el 2031".

No obstante, tal como advierte: "Si este proceso se hubiese iniciado en el año 2013, hoy tendríamos esos siete aviones ya entregados y en funcionamiento. Desgraciadamente hemos tenido que tomar esa decisión unos cuantos años después, porque por las razones que fuesen, en su momento quien gobernaba consideró que eso no era prioritario".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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