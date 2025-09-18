Ahora

Genocidio en Gaza

Sandro Pozzi, sobre la situación en Gaza: "Aquí la palabra humanitaria ya no existe. Hablan de cataclismo"

El periodista ha indicado que, en términos bélicos, se refieren a Gaza como "el triángulo del infierno", debido a la destrucción que provocan los bombardeos, la desnutrición y la privación de todo lo que es necesario para vivir.

Sandro Pozzi ha explicado que las últimas imágenes que se han visto de ataques de Israel a Gaza son de bombardeos en la zona costera, donde acaban de demoler uno de los edificios altos que se veían en la ciudad.

"Esa es la zona donde acuden miles de personas que tratan de huir del corazón de la ciudad buscando algún punto seguro", ha señalado, dejando claro que aquí la palabra "humanitaria" ya no existe.

El periodista ha indicado que las organizaciones ya han abandonado el término de catástrofe para "hablar de cataclismo".

Además, en términos bélicos se refieren a Gaza como "el triángulo del infierno" por la destrucción que están provocando los bombardeos, la desnutrición y la privación de todo lo que es necesario para poder vivir.

