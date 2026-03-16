Sandra León analiza por qué Vox no alcanzó las expectativas en CyL: "No se preocupa por la despoblación, que es la principal preocupación"

La profesora en Ciencias Políticas, Sandra León, subraya en este vídeo por qué la ultraderecha no ha alcanzado las expectativas que se esperaban del partido de Abascal en Castilla y León, pese no obstante a tener el mejor resultado de su historia en una región.

El PP cumplió lo privisto y volvió a ganar las elecciones de Castilla y León. No hubo sorpresas. Pero depende de Vox para formar gobierno ya que se quedó lejos de la mayoría abosluta. Tampoco en esto hubo sorpresas.

El PP, no obstante, mejoró sus resultados respecto a los comicios de 2022 y Vox, en cambio, no cumplió las expectativas que le daban hasta 19 escaños. Consiguió ganar sólo uno más que en los comicios anteriores, se quedó en 14, pero consiguió también el mejor resultado de la historia del partido de Abascal en una región, con el 18% de los votos.

¿Por qué Vox no cumplió las expectativas que había sobre el partido ultra en esta región? La profesora Sandra León, del CSIC y de Oxford, lo analiza en Al Rojo Vivo: "Hay varios factores, pero hay una clave importante, que es una característica propia de Castilla y León: el desencanto o la desafección, que se expresa de dos maneras".

Por un lado, está la cuestión económica, esto es, "hay grupos concretos como los agricultores o los ganaderos que sí que podrían encontrar en Vox una manera de expresar su descontento", subraya. Y por otro, añade la profesora, hay otra cuestión, que es particular de Castilla y León, que es el descontento territorial, el agravio territorial, que se expresa a partir de la fuerza que tiene el localismo, que ha resistido muy bien con UPL o Por Avila.

"La cuestión de Soria YA! es especial porque el PSOE tenía ahí mucha ventaja [su candidato Carlos Martínez era el alcalde de Soria]. En general, ese localismo ha canalizado una parte del descontento, que en otros contextos podría canalizar Vox. Y es un descontento puramente territorial", afirma León.

Y, por último, hay un tema fundamental en Castilla y León, que, para la profesora, ha sido el tema principal en estas elecciones: "La preocupación principal es la despoblación. Y Vox no es un partido preocupado por la despoblación. El acercamiento de Vox a lo rural es un acercamiento económico, es la defensa de grupos económicos concretos y su protección frente al comercio internacional o frente a la regulación europea. Y en ese tema, hay otros partidos políticos que tienen una ventaja, creo que ahí precisamente el candidato Martínez era especialmente creíble y tenía una propuesta concreta e importante", conlcuye y remata León.