Artur Mas ha acusado al PP de Cataluña de hacer "guerra sucia" y ha anunciado que no pactará presupuestos con el Partido Popular nunca más. Según Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, Artur Mas es el único que incumple los acuerdos. "Yo con un partido que quiere romper con España no tengo nada que pactar. No pactaría nunca con CiU porque no son de fiar".

Para Sánchez-Camacho lo más grave es que "el señor Artur Mas busque enemigos en todo para tapar su incompetencia y los problemas de corrupción". "Yo le pido al señor Artur Mas que se serene y que esté más tranquilo".

Con respecto a las acusaciones de presunta corrupción, Sánchez-Camacho ha abogado por la presunción de inocencia de Jordi Pujol y el presidente de la Generalitat. Pero, "si se demuestra que han mentido se les exigiría de forma inmediata responsabilidad política, penal y judicial". "Yo, desde luego, no tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal y puedo demostrarlo", ha matizado la presidenta del PP en Cataluña.