El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha burlado este miércoles de las querellas de Vox y de las organizaciones de extrema derecha contra su mujer Begoña Gómez: "Si para Vox soy un dictador... así les va", ha ironizado el jefe del Ejecutivo.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa para realizar balance del curso político. Asimismo, ha acusado a Vox de estar "judicializando" la política y tira de ironía para responder a las querellas del partido de ultraderecha.

"Desde que irrumpió Vox en la política, no se ha hecho más que judicializar la política y politizar la justicia, o al menos intentar politizar la justicia", ha asegurado el presidente en la ronda de preguntas, donde se le preguntaba sobre la judicialización de la política.

Por otro lado, el presidente ha considerado "patética" la imagen que dieron este martes, durante su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado en el Palacio de la Moncloa. "A mí lo que me resultó ayer extraordinariamente patético es ver a organizaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba y, por tanto, decir a posteriormente a los medios no sé qué sobre la testifical", ha expresado el presidente.

"Realmente, es muy patético. Muy patético y muy bochornoso. La democracia española es, afortunadamente, mucho mejor que eso" , ha añadido. "Que si es Vox, que si es Manos Limpias, que si es Hazte Oír... ¡Pero, por favor!", ha criticado Sánchez.

"¡No sé cuántas querellas llevan ya! Si para Vox soy un dictador, pues fíjese si no paro de dar golpes de Estado si España se rompe, se hunde y estamos camino de no sé qué país latinoamericano... Pues así les va. El problema no es tanto Vox como el Partido Popular, que va a rebufo de lo que dice y hace Vox", ha zanjado el presidente.