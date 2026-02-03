Saavedra destaca la diferencia entre las deportaciones de Trump y las de Obama: "Con Obama había santuarios, no se iba a colegios ni se entraba en iglesias, no se separaban familias"

Otro dato que añade el analista internacional es que Obama no perseguía a personas sin antecedentes penales, mientras que "solo el 25% de los deportados por Trump tenía antecedentes".

El análisis de Mario Saavedra tras las detenciones impulsadas por Trump en EEUU parte de una matización clave: "Hay que entender que Trump no ha hecho nada que no hiciera Obama". Recuerda que al expresidente demócrata se lo llegó a llamar "el deportador en jefe" y que ejecutó cientos de miles de deportaciones.

Sin embargo, Saavedra subraya una diferencia fundamental en las imágenes que se están viendo ahora, con agentes del ICE actuando en iglesias o contra niños. "Con Obama había santuarios: no se iba a colegios, ni a juzgados, ni se entraba en iglesias; no se separaban familias". Añade además que Obama no perseguía a personas sin antecedentes penales, mientras que "solo el 25% de los deportados por Trump tenía antecedentes: tres de cada cuatro no los tenían".

Para Saavedra, no es un efecto colateral, sino una estrategia deliberada: "Esto es una política de terror buscada".

