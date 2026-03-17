Saavedra analiza los dichos de Trump sobre Cuba: "Me preocupa que EEUU, con este neocolonialismo, abra la espita para que todos ataquen al vecino"

En Al Rojo Vivo, el analista advierte que, aunque todos anhelan un cambio en el régimen cubano, el verdadero reto será lo que ocurra después, sobre todo frente a la postura agresiva y de corte colonialista de Donald Trump.

Mario Saavedra ha analizado en Al Rojo Vivo la situación en Cuba y las declaraciones de Trump, quien afirmó que sería "un honor de tomar Cuba", señalando tanto oportunidades como riesgos.

"Hay que estar atentos porque esto puede salir muy bien en el sentido en el que el régimen puede cambiar", reconoce, pero advierte:"Me preocupa que esto suponga una victoria táctica, es decir, que cambien al régimen o consigan doblegarle, pero me preocupa la derrota estratégica que puede suponer que EEUU, con este neocolonialismo que está llevando a cabo, abra la espita para que todo el mundo ataque al vecino".

Saavedra subraya que, aunque todos deseamos un cambio en el régimen cubano, el verdadero desafío reside en lo que venga después, especialmente ante la actitud potente y colonialista de Trump.

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