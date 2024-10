El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, comenta el choque producido en la Asamblea de Madrid entre Más Madrid y el PP. En el vídeo podemos ver un extracto. Un diputado de Más Madrid preguntaba por el plan forestal de la Comunidad de Madrid y un diputado del PP le respondía que "en España hay un incendio producido por este gobierno sanchista, comunista bolivariano y bolchevique" para terminar hablando de "ETA y Txapote".

"Es totalmente lamentable el uso que se hace de las víctimas de terrorismo en los Parlamentos, y principalmente por parte del PP como arma arrojadiza contra la izquierda", asegura Ruiz Valdivia tras escuchar este vídeo.

En los Parlamentos, añade el periodista, se tiene que hablar de los temas autonómicos que para eso son los legisladores autonómicos. Pero en la Asamblea de Madrid [donde el PP tiene mayoría absoluta], "no han querido abrir una investigación sobre las 7.291 personas que murieron en las residencias en la pandemia del COVID" ni tampoco se ha querido abordar "la ampliación del metro a San Fernando de Henares". Así y tal como concluye Valdivia, "los temas de Madrid no se tratan en la Asamblea de Madrid porque el PP no quiere y se dedican a hablar de ETA"