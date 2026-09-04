Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde estrenan plató el próximo lunes 7 de septiembre para su nueva temporada

Los programas, presentados por Antonio García Ferreras e Iñaki López renuevan su escenografía y su imagen, ahondando en sus señas de identidad. Ambos espacios de laSexta mantienen su compromiso con el análisis plural de la actualidad.

Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde se renuevan el próximo lunes, 7 de septiembre. Los programas de actualidad, análisis y debate de laSexta estrenan plató en su nueva temporada, auqnue mantienen intactos los códigos que han definidido su personalidad.

Al Rojo Vivo

El programa presentado y dirigido por Antonio García Ferreras apuesta por un lenguaje más rotundo y contemporáneo en su escenografía, con estructuras de hierro, geometrías cúbicas y materiales en bruto que refuerzan el carácter informativo y directo del espacio.

Uno de los elementos definitorios de Al Rojo Vivo, la mesa -pieza protagonista del set- se concibe como una estructura arquitectónica, de inspiración brutalista, que integra la propia identidad del programa a través de la extrusión de su logotipo. Un elemento de fuerte presencia que funciona al mismo tiempo como mobiliario y signo de marca.

Pero la renovación también se extiende a la identidad, que adopta un lenguaje más elegante, sólido y actual sin perder su impacto. El logo se presenta de manera más robusta y rotunda, con líneas limpias que favorecen su verticalidad, aportando elegancia sin renunciar a su carácter. Además, mantiene uno de los rasgos reconocibles de Al Rojo Vivo: el juego con la inversión de sus letras, reinterpretado ahora desde una construcción más arquitéctonica.

También evoluciona el sistema gráfico, concebido para poner el diseño al servicio de la información. La nueva propuesta cuenta con una estructura más editorial y periodística, en la que titulares, datos y temas se organizan a partir de una jerarquía visual clara. La composición favorece la lectura y permite ordenar gran cantidad de información sin perder ritmo.

Además, la rotulación gana en flexibilidad y dinamismo. El tradicional desarrollo horizontal convive ahora con composiciones verticales que permiten acompañar el análisis, contextualizar los contenidos y adaptarse al pulso narrativo que caracteriza a Al Rojo Vivo. Por su parte, la gama cromática conserva los colores vinculados históricamente al programa -rojo y negro- e incorpora tonos verdes y azules como contrapunto, ampliando las posibilidades del sistema y aportando profundidad al tratamiento de la información.

Más Vale Tarde

El programa, presentado por Iñaki López, ha convertido el plató en un loft y transforma su concepto escenográfico para iniciar una etapa más contemporánea, cercana y personal. Un lugar concebido para el encuentro y la conversación, pero también para abordar la actualidad con la agilidad, el análisis y la mirada crítica que definen al programa.

El nuevo decorado ofrece una gran diversidad de ambientes y perspectivas. Una puesta en escena más dinámica y versátil, en la que las cámaras se integran en el propio espacio, se acercan a sus protagonistas y recorren los distintos rincones del loft en busca de nuevos puntos de vista y una mayor variedad de planos.

La realización podrá pasar con naturalidad de la conversación alrededor de la mesa al análisis, la entrevista o los encuentros más informales. Cada zona contará con su propio lenguaje visual y permitirá adaptar el relato a los diferentes contenidos del programa, haciendo del escenario una herramienta más para contar la actualidad.

La arquitectura del nuevo espacio parte de un modernismo contemporáneo con referencias 'mid-century', elementos brutalistas e influencias 'japandi', reinterpretados desde una mirada cálida y doméstica. La madera, los acabados minerales y las estructuras metálicas conviven con una paleta de tonos naturales salpicada de verde, azul petróleo y coral.

La mesa se convierte en uno de los centros narrativos del loft. Alrededor de ella, Iñaki López reunirá a colaboradores e invitados para generar una conversación cercana, ágil y crítica. El escenario se completa con ambientes destinados al análisis de sucesos y otros contenidos de actualidad, además de rincones más relajados para entrevistas y conversaciones personales.

La transformación del programa alcanza también a su identidad gráfica, que evoluciona para convertirse en una suerte de libreta de apuntes de Iñaki. Un sistema dinámico y flexible organizará la actualidad mediante un lenguaje limpio y minimalista, al que se incorporan trazos, anotaciones y recursos de apariencia manuscrita que aportan espontaneidad y personalidad al relato.

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