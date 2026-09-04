Fernando Berlín: "Es difícil pedir al Gobierno que actúe bien si no le pasan la información"

El periodista pone el foco en la cadena de mando durante la crisis de Ceuta y considera injusto responsabilizar al Ejecutivo de decisiones tomadas sin conocer toda la información disponible.

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha planteado a el director de 'Radiocable.com' Fernando Berlín una situación hipotética: qué haría si estuviera al frente del Ministerio del Interior durante una crisis como la provocada por la avalancha de Ceuta y supiera que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que según Fernando Grande-Marlaska realiza una labor "absolutamente brillante" contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal, dispone de información relevante sobre lo ocurrido.

Ferreras le ha preguntado por qué, en ese supuesto, no encargaría un informe al propio organismo. Berlín ha respondido que un ministro puede pedir los informes que considere necesarios, pero ha advertido de que el debate no debería plantearse en términos absolutos.

"Tú le puedes pedir el informe que quieras, no me parece mal. Lo que digo es que, como siempre, la verdad está en los matices. Y el problema son las brochas gordas", ha señalado.

Berlín ha defendido que, cuando está en juego la seguridad nacional, el ministro necesita disponer de la información de los cuerpos que dependen orgánicamente de su departamento para poder tomar decisiones.

"Los ministros, por una cuestión de cultura democrática, no es que les tengan que entregar información para que el ministro pueda presumir ante la prensa, es que solo pueden tomar decisiones correctas en materia de seguridad nacional si disponen de la información a tiempo real tanto de los servicios secretos como de la Policía", ha explicado.

En este sentido, considera lógico que, si un cuerpo especializado elabora un informe con conclusiones relevantes sobre una cuestión de seguridad nacional, esa información llegue a la cadena de mando y, finalmente, al ministro. No se trataría, según Berlín, de una interferencia política en la investigación, sino de una condición necesaria para que el responsable de Interior pueda ejercer sus funciones.

"El ministro necesita para tomar la decisión, entre otras cosas, para saber si nos enfrentamos o no a Marruecos, aunque sea dialécticamente. Necesita disponer de la información", ha afirmado.

Berlín ha puesto así el foco en una cuestión que considera fundamental: la responsabilidad política no puede separarse del acceso a la información. Por eso, ha cuestionado que ahora se reproche al Gobierno haber actuado mal sin tener en cuenta qué información recibió de los organismos dependientes de Interior.

"Lo que no se puede pedir ahora es que qué mal ha actuado el Gobierno. Hombre, si no le pasan la información, es difícil que actúe bien", ha concluido.

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