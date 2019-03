Rocío Mora, tras la multa a una mujer víctima de trata: "No se visten así por gusto"

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA

Rocío Mora, coordinadora APRAMP, denuncia en 'Al Rojo Vivo' la multa a una víctima de trata por exhibición obscena de su cuerpo gracias a la nueva 'ley mordaza'. "No es tanto la multa o la ley, estamos hablando de que hay que proteger a las mujeres. A estas mujeres se les está permanentemente vulnerando sus derechos. Sabemos que son mujeres que tienen una mafia detrás", explica. "Sus actuaciones no son en libertad. Ellas no se visten así por gusto. Las visten las mafias. Si se lucha contra la trata esta no es la mejor forma", añade Mora, que insiste en que es muy complicado llegar a hablar con estas mujeres, que confíen, y que si se las persigue al final terminarán buscando otras formas de pagar su 'deuda' a las mafias.