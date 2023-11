El PP se ha pronunciado condenando los actos violentos que se han producido durante las protestas que han tenido lugar frente a la sede del PSOE en Ferraz. Unas declaraciones que desde el PSOE consideran que llegan "tarde" y "mal".

Por su parte, Rita Maestre también se ha pronunciado sobre este asunto, señalando que cree que estas declaraciones se han producido de manera "obligada". "Hay 29 policías heridos, es imposible dar la cara por esas manifestaciones", ha recalcado.

De esta forma, la portavoz de Más Madrid ha destacado que, aunque ahora el PP condene estos actos, ella les considera "una parte activa" de lo que ha sucedido, recordando las palabras de Aznar animando a la gente a salir a la calle o la actuación de Esperanza Aguirre durante las primeras manifestaciones que se produjeron.

Por tanto, desde Más Madrid han pedido convocar un pleno extraordinario para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explique "sus responsabilidades y sus acciones en unos incidentes que son muy graves".

Maestre ha lamentado que el alcalde de la ciudad no haya mostrado preocupación porque "corten Gran Vía al grito de maricones". "No le he oído decir nada en contra de esos cánticos violentos", ha resaltado.

La portavoz ha explicado que cree que esta actuación se debe a que "no aceptan el resultado del 23J". "Nos quieren arrinconar", ha señalado, recalcando que al final "habrá un Gobierno progresista" porque es lo que "salió en las urnas".