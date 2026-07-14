Rita Maestre compara el caso de David Sánchez con la hermana de Moreno Bonilla: "Claro que hay una justicia que tira para un lado"

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, es contundente al comparar ambos casos: una fue absuelta, siendo su hermano ya presidente de la Junta, y el otro ha sido condenado a nueve años, cuando el presidente del Gobierno no era todavía ni secretario de su partido.

Tras comentar Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, la sentencia al hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación, Rita Maestre, portavoz de MasMadrid en el Ayuntamiento de Madrid, compara el caso del hermano del presidente del Gobierno con el de la hermana del presidente andaluz.

"La valoración que yo puedo hacer es de respeto a la justicia y al final es evidente que el máximo respeto a un procedimiento que ha sido largo, que creo que ha sido muy garantista y que por tanto ha tenido una consecución que es al final lo que se sospechaba, que es una situación muy fea y que deteriora la imagen de los servidores públicos y de los servicios públicos", decía Moreno tras conocer la sentencia.

De este modo y tal como recuerda Maestre, "la hermana de Juanma Moreno fue nombrada el año 2019 directora provisional del Conservatorio de Danza de Málaga. Y la siguiente persona que se presentó a ese proceso selectivo sacó diez puntos más. Sin embargo, la nombrada fue precisamente la hermana del presidente cuando ya era presidente de la Junta de Andalucía".

En aquel caso, "el Ministerio Fiscal aseguró que aquí no pasaba nada porque había una cierta discrecionalidad en la creación y selección de plazas como estas", añade Maestre, insistiendo en que "a veces la justicia mira mucho para un lado y nada para otro".

Porque "comparando dos casos de nombramientos discrecionales de hermanos, uno de un presidente en ejercicio, otro de un futuro presidente que, cuando se nombró, se hizo la plaza, no era ni siquiera secretario general de su partido y resulta que la primera es absuelta, ni siquiera llega a juicio y el segundo está ahora mismo inhabilitado durante nueve años por esos mismos hechos", critica la política de Más Madrid.

Por tanto, "claro que hay una justicia que tira para un lado o que tira para otro", afirma contunente. Y claro que "vamos a tener la capacidad democrática de poder seguir nombrando esto", añade.

Porque si no lo hacemos "lo que aceptaríamos es que la justicia se comporta de forma desigual con unos y con otros y que los que siempre salen más perjudicados, además, tenemos que callarnos y decir que todo funciona estupendamente y que el Estado de Derecho funciona igual para todos y que nunca ha habido Policía Patriótica ni jueces que trabajan hablando directamente con el secretario de Estado o con el ministro Interior, como pasaba con los gobiernos del PP", sentencia Maestre.