Basteiro critica la petición de Peinado de acreditar el viaje a Londres de Begoña Gómez: "Si esto no es lawfare, se le parece bastante"

El periodista cuestiona el desarrollo de la instrucción del caso y considera que decisiones como este requerimiento alimentan la percepción de que existe un tratamiento judicial excepcional hacia la esposa del presidente del Gobierno.

El periodista Daniel Basteiro ha cuestionado en Al Rojo Vivo la decisión del juez Juan Carlos Peinado de requerir a Begoña Gómez que acredite documentalmente su viaje a Londres y ha asegurado que actuaciones como esta alimentan las dudas sobre la imparcialidad de la investigación.

"Muchas veces decimos que hay que respetar las actuaciones judiciales y mantener la confianza en la Justicia. Y es verdad. La Justicia ha gozado durante décadas de un enorme prestigio y está integrada por profesionales muy cualificados. Pero también es difícil no preguntarse si hay algo más detrás de esta investigación cuando ves cómo se ha desarrollado toda la instrucción del juez Peinado, corregida en numerosas ocasiones por instancias judiciales superiores", ha afirmado.

Basteiro ha criticado especialmente la gestión del permiso solicitado por Begoña Gómez para viajar al extranjero. "El juez dejó pasar una semana sin resolver la autorización, se fue de vacaciones y tuvo que ser otro magistrado quien decidiera el mismo día en que ella debía desplazarse a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN. Ahora le concede cinco días para acreditar un viaje a Londres y le advierte de graves consecuencias si no lo hace. Da la sensación de que se está invirtiendo la carga de la prueba: si existe algún indicio de que ha cometido un delito o de que ha incumplido las medidas impuestas, que se investigue, pero no que tenga que demostrar su inocencia", ha sostenido.

El periodista también ha señalado que existen pruebas públicas del desplazamiento y ha cuestionado la necesidad de este nuevo requerimiento. "Todos hemos visto las imágenes de Pedro Sánchez viajando en un vuelo comercial y de Begoña Gómez asistiendo a la graduación de su hija, una persona que ni siquiera es un personaje público y cuya exposición me parece innecesaria. Cuando ocurren actuaciones de este tipo y luego se habla de lawfare, es inevitable que surjan preguntas. Si esto no es lawfare, desde luego se le parece mucho", ha concluido.

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