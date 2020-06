Edu Galán y Darío Adanti han regresado a Al Rojo Vivo con un nuevo especial de 'Estamos hartos', esta vez para lanzar una crítica a la desinformación durante la pandemia de coronavirus.

¿A qué virólogo hay que prestar atención?, ¿sabemos qué test es el más efectivo?, ¿por qué se permiten los viajes en tren y no ir al teatro?, estas son algunas de las cuestiones que han abordado en 'Informe Mongolia Home Edition'.

"Estamos hartos de no saber qué hacer en la nueva normalidad; estamos hartos de no saber qué es mejor, si la economía, la salud o la inconsciencia", han comentado durante su intervención en Al Rojo Vivo.

Por su parte, Edu Galán ha asegurado que están "hartos de no saber por qué se puede viajar en tren, pero no ir al teatro a ver 'Mongolia sobre hielo'". Mientras, Darío Adanti ha hablado de su hartazgo por no "saber si tenemos anticuerpos o no, si tenemos que hacer el test de USB, de IGG, de ING o Compact Disc".

"Estamos hartos de no saber a qué virólogo tenemos que escuchar, si tenemos que escuchar a todos o a ninguno. Estamos hartos de no saber si hay que guardar un metro de distancia, dos o tres si vas corriendo", han sentenciado.

Pero antes de finalizar su intervención, han querido recordarle a Miguel Bosé que la Alianza Mundial para la Vacunación (GAVI) ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 2020. Y es que, el cantante aseguró que la farmacéutica tenía decenas de proyectos fallidos y tenía la intención de implantarnos microchips con la vacuna contra el coronavirus.