Ahora

análisis

La reflexión de Martínez-Vares sobre los aranceles de Trump: "Mientras que él avisaba de que esto pasaría, ¿qué hacían nuestros políticos?"

El analista repasa los efectos de los aranceles de Trump sobre productos españoles como la oliva de mesa, y lanza una crítica a la inacción de los políticos que, pese a las advertencias, no supieron reaccionar.

La reflexión de Martínez-Vares sobre los aranceles de Trump: "Mientras que él avisaba de que esto pasaría, ¿qué hacían nuestros políticos?"

Santiago Martínez Vares analiza la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump: "En este aspecto, Trump no engañó a nadie. Desde el inicio de su campaña electoral, la palabra 'arancel' fue una de las más repetidas en sus discursos, dejando claro que sería una de las líneas estratégicas de su presidencia".

Martínez Vares señala que España ya ha sufrido las consecuencias directas de estas políticas proteccionistas: "En agosto de 2018, Trump impuso un arancel del 31% a la oliva de mesa, una medida que ha supuesto pérdidas de 300 millones de euros para los productores españoles y una caída del 70% en las exportaciones a Estados Unidos".

El analista recuerda, además, que estas medidas no fueron revertidas con el cambio de administración: "Aunque se introdujeron en 2018, los aranceles continuaron vigentes durante el mandato de Joe Biden".

Finalmente, lanza una crítica contundente: "Trump advirtió lo que iba a hacer. Mientras tanto, ¿qué hacían nuestros políticos?".

Las 6 de laSexta

  1. El PP de Feijóo avala el veto a los festejos islámicos en Jumilla y el Gobierno les acusa de querer echar al migrante
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Netanyahu asegura que no se anexionarán Gaza y que un organismo la controlará temporalmente
  3. Rusia confirma que Trump y Putin se reunirán "en los próximos días" en una cita clave para el fin de la guerra
  4. Rajoy pide "la presunción de inocencia" para su ministro Montoro: "Para que no pase como con Camps, que salió absuelto"
  5. La ola de calor se prolonga: durará tres días más con temperaturas que superarán los 40 grados
  6. Batatita, un pez telescopio y un streaming viral: la expedición argentina al fondo del mar que enamora a Internet