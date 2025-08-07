La reflexión de Martínez-Vares sobre los aranceles de Trump: "Mientras que él avisaba de que esto pasaría, ¿qué hacían nuestros políticos?"

El analista repasa los efectos de los aranceles de Trump sobre productos españoles como la oliva de mesa, y lanza una crítica a la inacción de los políticos que, pese a las advertencias, no supieron reaccionar.

Santiago Martínez Vares analiza la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump: "En este aspecto, Trump no engañó a nadie. Desde el inicio de su campaña electoral, la palabra 'arancel' fue una de las más repetidas en sus discursos, dejando claro que sería una de las líneas estratégicas de su presidencia".

Martínez Vares señala que España ya ha sufrido las consecuencias directas de estas políticas proteccionistas: "En agosto de 2018, Trump impuso un arancel del 31% a la oliva de mesa, una medida que ha supuesto pérdidas de 300 millones de euros para los productores españoles y una caída del 70% en las exportaciones a Estados Unidos".

El analista recuerda, además, que estas medidas no fueron revertidas con el cambio de administración: "Aunque se introdujeron en 2018, los aranceles continuaron vigentes durante el mandato de Joe Biden".

Finalmente, lanza una crítica contundente: "Trump advirtió lo que iba a hacer. Mientras tanto, ¿qué hacían nuestros políticos?".