"No me extraña que se vayan a radicalizar o que sus acciones sean cada vez más llamativas viendo sobre todo lo que se ha visto con el debate de Doñana". Es la reflexión que lanza Antonio Maestre ante las últimas acciones de protesta de activistas climáticos, mientras advierte sobre los recursos que "no vamos a tener si no cambiamos nuestro sistema de producción".

A este respecto, el periodista invita a hacer una reflexión: "Si tienen que imaginar un futuro, ¿qué es más factible que vean, el fin del mundo o el fin de nuestro sistema de producción?". "Vemos más cercano el fin del mundo que la posibilidad de que alguien cambie el sistema de producción", agrega.

"Si aquí en España no se atreven a decir a los regantes ilegales 'se acabó, ustedes no pueden utilizar más agua, no se puede utilizar sistemas de regadío en lugares donde no hay agua', que es algo muy sencillo, imaginemos cuando haya que afrontar medidas de calado mucho más profundo que tengan que ver con nuestros recursos", advierte Maestre, que concluye: "El agua no va a existir porque lo deseemos más fuertemente".