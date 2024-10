Una de las curiosidades que hemos podido conocer de los nuevos audios que han salido a la luz, en esta ocasión no entre Barbara Rey y el rey emérito, sino entre la vedete y su amiga, Hortensia Blázquez, es cómo era el arroz que le iba a preparar para comer al entonces rey de España.

Según confiesa la propia Barbara Rey en esas conversaciones -y que podemos escuchar en el vídeo- iba a cocinar "un arroz sencillito". Un arroz, según detalla la actriz, "de muslo pollo, un poquito de cinta de lomo y unos trocitos de beicon". No todo iba a ser carne. También, iba a poner al arroz, "unas alcachofitas, un poquito de berenjena y calabacín". A ese, arroz, le iba a acompañar un "buen vino del 82 y una ensalada", añadía la actriz.

La divertida reacción de Antonio García Ferreras no se ha hecho esperar: "Es una paella un poco heterodoxa, no digo que no estuviera buena, pero es una paella un poco extraña. Pero seguro que estaba excelente", bromeaba Ferreras.