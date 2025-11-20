Cuartango reacciona a la condena del fiscal: "Me sorprende la decisión, creía que le iban a absolver"

El periodista Pedro García Cuartango valora en este vídeo la decisión del Tribunal Supremo, que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados.

El periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC, reacciona, casi al momento, a la noticia de que el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Sala Segunda ha impuesto al fiscal una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público y una multa de 7.200 euros. Y también, deberá indemnizar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales.

Cuartango explica por qué se ha producido tan rápido la sentencia: "Los siete magistrados estaban muy preocupados por las filtraciones". La decisión de condenar al fiscal va a ser, según Cuartango, "muy polémica por los dos votos particulares".

"El Tribunal se ha dividido entre los cinco magistrados que se adscriben teóricamente al PP contra las dos magistradas que decían que tenían afinidades por el PSOE", explica Cuartango, confesando que le ha "sorprendido" la sentencia: "Yo creía que le iban a absolver", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.