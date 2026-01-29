Ramiro Aurín (ingeniero), sobre la causa del accidente de tren de Adamuz: "No creo que tardemos más de un mes en saber las cosas cuasidefinitivas"

En relación a la causa, Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, señala el período de más o menos un mes: "Después, habrá que ver el porqué falló y por qué no se vio qué... Habrá que buscar dónde está el gazapo, y eso será más largo". En el vídeo, los detalles.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, está compareciendo este jueves en el Senado, a petición del Partido Popular, que tiene mayoría abosluta en la Cámara Alta, por el accidente de Adamuz. Puente que ha explicado ya, no solo en dos ruedas de prensa, sino en varias entrevistas en medios de comunicación, cómo iba aconteciendo la investigación (aún en una fase muy incipiente), ha vuelto a subrayar en el Senado que "la gente tiene derecho a saber qué pasó".

"Es complicado ser más exhaustivos en el análisis de lo ocurrido de lo que ya lo hemos estado siendo. Yo no tengo todas las respuestas ni todo el conocimiento, que se va rellenando con el tiempo (...) El compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo sucedido es total. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad", ha señalado el ministro en una intervención que podemos ver en el vídeo que ilustra estas líneas.

Mientras, en la mesa del Al Rojo Vivo, Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y director del 'Periódico de la Ingeniería', asegura que sí se iba a conocer toda la verdad: "Técnicamente estamos cerca", subraya el experto señalando las bondades de Ignacio Barrón, presidente de Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que está investigando este accidente: "Me consta personalmente que es un tipo competente".

De este modo, insiste el ingeniero en que "sabremos la verdad"; de hecho, "ya prácticamente sabemos lo que ocurrió": "En el plano general, ya está enfocado en el sitio correcto, pero ahora falta el detalle. Esto es, por qué falló esa soldadura".

Asegura también el experto que "es correcto lo que dice el ministro de que no sabe nada, porque los ingenieros todavía especulamos, pero ya especulamos en una cosita pequeña", afirma, insistiendo en que sí vamos a saber lo que pasó.

En una intervención posterior, que también podemos ver en este vídeo, y ante la pregunta de cuánto tiempo necesitaremos, aproximadamente, para saber exactamente qué ocurrió, señala Aurín que "[los investigadores] están yendo rápido".

"No creo que tardemos más de un mes en saber cosas cuasidefinitivas, en relación a la causa", detalla. Después, concluye Aurín, "habrá que ver el por qué falló y por qué no se vio qué; eso ya es una cosa documental y habrá que buscar dónde está el gazapo. Y eso será más largo", concluye Aurín.