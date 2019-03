Rafael Hernando, sobre la investigación a Margallo y Cañete: "Montoro siempre barre para casa"

EL PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN 'AL ROJO VIVO'

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha respondido en 'Al Rojo Vivo' a la información de Eduardo Inda que apunta a una investigación del ministro Montoro al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo y al exministro Miguel Arias Cañete. "Montoro no investiga a nadie, quien investiga, si lo hace es Hacienda, y eso demuestra que la lucha contra el fraude es una constante", explica el popular. "A mi también me encontraron, me hicieron una paralela, pero es discutible", confiesa Hernando con sorna. "Me salía más caro recurrir que perder 200 euros", explica. "Montoro siempre barre para casa", finaliza entre risas el portavoz popular.