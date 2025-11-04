Rafa López, sobre la causa contra el fiscal: "Hay que estar muy ciego para no ver que hay una operación de Estado de la Comunidad de Madrid"

El sociólogo Rafa López reflexiona en este vídeo sobre el comportamiento de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este martes continúa la sucesión de testigos que declaran en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; entre otros, en esta segunda sesión, le toca el turno a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R.

Tras recordar en un vídeo cómo Ayuso ha asegurado en varios medios de comunicación que el fraude fiscal de su pareja se trata de una "operación de Estado" y escuchar a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, declarar en su testifical que era una "deducción" suya de que el fiscal general del Estado habría podido filtrar ese correo, el sociólogo Rafa López tiene clara su opinión y reflexión y así la expresa en Al Rojo Vivo.

"Hay que estar muy ciego para no ver que hay una operación de Estado, efectivamente", asegura López, pero no precisamente en el sentido en que dice Ayuso: "Yo me pregunto, ¿la Comunidad de Madrid es Estado o no? Si la Comunidad de Madrid es Estado, hay una operación de Estado. Porque si no, no tiene sentido que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se involucre para intentar exculpar a su pareja o inculpar al fiscal general del Estado, o que el número dos de la región se reúna con un "particular" en una cafetería de Barajas".

"Claro que hay una operación de Estado de la Comunidad de Madrid", insiste, enumerando las siguientes claves. Primero, asegura López, que hay un delito reconocido por el abogado de la pareja de Ayuso, segundo, existe una "operación de Estado para mentir" sobre ese tema, y, tercero, concluye, "hay una operación para si hay un desmentido, culpemos al fiscal". "Maquiavelismo político puro y duro", remata el sociólogo. En el vídeo podemos escuchar su análisis completo.

