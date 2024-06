El sociológico Rafa López sostiene en Al Rojo Vivo que no cree que Pedro Sánchez deba dar explicaciones, como dice el PP, sobre la causa de su mujer, Begoña Gómez, "porque la convicción que tiene Pedro Sánchez es que no hay nada. Por tanto tú no te puedes dar explicaciones sobre la nada; además cualquier explicación que dé no va a servirle al PP".

En cuanto al juez Peinado, el magistrado que lleva la causa de la mujer de Pedro Sánchez, López sostiene que "si no está buscando nada, no lo parece" y es que a "a los jueces también le debemos pedir una ética y una estética": "Podemos criticar muchos que los jueces tengan interpretaciones judiciales, más progresistas, liberales, sobre todo cuando tienen que analizar a políticos, pero lo que no pueden hacer los jueces es buscar estrategias jurídicas, como hacen los abogados", asegura.

Por último y en concreto al hecho por el que se le investiga a Begoña Gómez que es "tráfico de influencias", por haber hecho "cartas de recomendación", el sociólogo espeta que "todos sabemos como va el tráfico de influencias y es muy difícil hacer un tráfico de influencias con una carta de recomendación que envían 30 personas más y que además es pública. El tráfico de influencia no se hace públicamente (se hace con llamadas, se hacen en despachos y a escondidas...

Por lo que "hablar de que hay un tráfico por una carta de recomendación (cartas que a todos nos han pedido) que además es algo público, es absurdo", señala López. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.