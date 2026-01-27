Rafa López analiza el caos de los Rodalies de Cataluña: "Es un cachondeo, el problema no es Barcelona, sino la gente que vive en el área metropolitana"

"Quien mete algún tipo de responsabilidad (dentro de la ecuación del caos de Rodalíes) es la propia Generalitat de Cataluña, que la semana pasada dijo que no era seguro viajar en Rodalíes", asegura el sociólogo catalán, Rafa López. Su análisis completo, en este vídeo.

Después de los indicentes de los últimos días, tras el accidente ferroviario de Gélida, en que falleció una persona (el maquinista del tren), han sido cesados el director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el responsable de mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, un anuncio que llegaba este mismo lunes, después de que el Govern exigiera responsabilidades por la falta de servicio de los últimos días.

"Estas personas llevan un año en el cargo", defiende el sociólogo catalán Rafa López, que sabe muy bien lo que pasa en Barcelona con el servicio de Rodalíes, "un problema" que no viene de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Además, subraya que "el problema no es vivir en Barcelona, sino la gente que vive en el área metropolitana que no tiene alternativas"

"Es un cachondeo", asegura López. "Pero ¡cuidado!", advierte: "Quien mete algún tipo de responsabilidad (dentro de la ecuación del caos de Rodalíes) es la propia Generalitat de Cataluña, que la semana pasada dijo que no era seguro viajar en Rodalíes". Por tanto, "ya no solo es que no es fiable, ni se puede confiar, sino que no es seguro. Y eso es algo que crea psicosis en Barcelona", subraya López.

