Rafa López analiza el accidente en Gelida: "No es solo un problema de seguridad simplemente, sino de falta de fiabilidad"

El sociólogo Rafa López asegura que se trata de "una red muy envejecida", que ha perdido en dos años 10 millones de usuarios. Es por ello que "hoy en día, por muchos temas, esa red sufre una falta de fiabilidad", sentencia. En el vídeo, los detalles.

Dos días después del trágico accidente de Adamuz, en el que han perdido la vida 42 personas, un tren de Rodalies chocaba contra un muro caído a la vía en Gelida, dejando un fallecido (el maquinista) y 37 personas afectadas. El accidente se produjo sobre las 21:00 horas, cuando un muro de gran tamaño se desplomó sobre la vía.

El sociólogo Rafa López recuerda en Al Rojo Vivo aquel robo de cobre en Rodalíes de 2023 o en 2022 con el choque de dos trenes... "Estamos hablando de una red que ha perdido en los dos últimos años 10 millones de usuarios, por lo que no es un problema de seguridad simplemente, sino de fiabilidad", asegura contundente.

Según explica López, es una red que conecta con todo el territorio y que, hoy en día, por muchos temas, sufre una "falta de fiabilidad": "Es una red muy envejecida, que lleva con faltas de seguridad y fiabilidad importantes, con dos cuellos de botella en Barcelona y con muchos tramos de vía única". Y recordemos: "Cuando hay lluvias, la R1, que pasa al lado del mar, también se ve muy afectada", sentencia.

