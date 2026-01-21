César Franco, tras escuchar la llamada del maquinista del Iryo: "Los pasajeros de los primeros vagones no fueron conscientes del choque con el Alvia"

César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, analiza la llamada del maquinista del Iryo al centro de mando de Adif. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer los audios, extraídos de la caja negra, de la llamada del maquinista del Iryo a Adif, se muestra que no fue consciente del impacto del Alvia en un primer momento. César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, quiere destacar en primer lugar la gran profesionalidad que escuchamos en el maquinista: "Eso dice mucho de la calidad de los profesionales que tenemos operando nuestros trenes".

Ahora bien, con respecto a la llamada en sí, señala el ingeniero que "aunque pueda parecer mentira, en ningún momento el maquinista es consciente de la magnitud de lo que estaba pasando", por tanto, "tendremos que esperar a ver las cajas negras", ya tenemos la del Iryo, pero hay que esperar a la del Alvia.

"O en ese momento, el choque ya se ha producido y él (maquinista) no ha sido consciente de que ha habido un tren que ha ocupado el sentido contrario y cuando se producen parte de esas conversaciones, el otro tren estaba llegando y no daba tiempo a reaccionar, o ya había pasado y no había sido consciente", afirma Franco, señalando, no obstante, que "esto es totalmente coherente" con los testimonios que hemos escuchado de los viajeros que iban en el primer vagón de ese Iryo, que tampoco fueron conscientes, en ningún momento, de que había pasado otro tren y que había habido un choque.

Por otro lado, cuando el maquinista del Iryo avisa a Adif avisa de que ha invadido la vía, ¿nadie en el centro de mando de Adif es consciente de que ya hay un tren que ha colisionado en ese momento? ¿No hay visualmente algo que les alerte de que hay un tren que ha chocado evidentemente hace aproximadamente 15 segundos o un minuto?", le pregunta Antonio García Ferreras.

Según explica Franco, "el rango de tiempos es todavía más pequeño, es decir, si ayer hablábamos de un rango de 20 segundos entre el descarrilamiento y el choque, hoy podría reducirse a la mitad. Entre que aviso y me doy cuenta de lo que está pasando... Hay que tener en cuenta que el Alvia estaba ya situado a 800 metros (tras el choque). Esto es, si hubiera pasado justo entre las dos llamadas y estaba situado a 800 metros, hubiera sido imposible que lo hubiera visto".

Por ello, explica el profesional, que hay que "hilar muy fino en los tiempos". Además, "posiblemente la persona que estuviera en el centro de mando de Adif o bien viera que la situación del carril estaba bloqueada porque está viendo el Alvia, pero no viera vehículos que se acercaban porque en ese momento el Alvia ya estaba en ese punto", añade, insistiendo en que hay que esperar a la caja negra del Alvia.

Por otro lado, indica Franco que "es posible que se camuflaran las dos imágenes y que en ese momento desapareciera la imagen del Alvia de la pantalla del centro de control. Y justo en ese momento, si se ha producido ya en la segunda llamada la colisión, la señal del Alvia haya desaparecido de la pantalla del centro de control".

De este modo, hace hincapié en que hay que tener en cuenta que "se trabaja en tiempo real, pero los sistemas tienen latencias": "Lo que creemos que es automático y cuestión de milisegundos, al final, puede llevar cinco o diez segundos. Y esos segundos han podido ser clave, no en parar la tragedia, pero sí para reconstruir los hechos".

"Tenemos una ventana de segundos donde se ha podido desencadenar todo y donde no podemos reconstruirlo solo en base a lo que se ve desde el centro de control, porque las señales podían estarse transmitiendo justo en ese preciso instante", finaliza Franco. En el vídeo podemos ver con detalle y al completo su explicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.