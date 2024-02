El politólogo Lluís Oriolls explica en Al Rojo Vivo a qué partidos, realmente y con datos en la mano, votan los trabajadores del campo y las personas que se decidan al sector agrario y la agricultura. En estos momentos, se habla mucho de "dogmatismo ambiental" o de que las personas que se dedican al campo votan más a Vox y por ello son más escépticos con el cambio climático. Pero esto tiene muchos matices y según detalla el experto, no sería así del todo.

"Es cierto que en el campo se vota más a Vox, pero no es el partido mayoritario sino que es el PP. Incluso en algunas encuestas, el PSOE está por encima de Vox entre los trabajadores del campo, pero es cierto que Vox es más fuerte en estos colectivos", explica Orriols.

Y también es cierto -añade el experto- que "dentro de Vox hay más escéptico climático, no negacionismo, pero sí escepticismo. Y por ello, se hace esa ecuación: si hay más trabajadores del campo que votan a Vox y dentro de Vox hay más escepticismo climático, se dice: en el campo, la gente es más escéptica con el cambio climático. Y no, eso no es verdad".

Tal y como concluye Orriols, "los datos nos muestran que no existen grandes diferencias en tamaño de hábitat y en porcentaje de agricultura en la comarca con actitudes anti climáticas o de escepticismo climático o de negacionismo climático".