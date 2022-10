El nuevo escenario de la guerra en Ucrania ha hecho poner los ojos de la comunidad internacional en la amenaza nuclear de Putin, que no ha dudado en señalar a Occidente como su enemigo mientras se anexiona las cuatro regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporyia.

En Al Rojo Vivo, el sociólogo Rafa López opina que Putin está "luchando por su supervivencia", recordando que "los grandes mandatarios han caído por derrotas militares". Como explica en el vídeo que acompaña a estas líneas, Putin puede parecer "más peligroso" cuando dé una mayor sensación de debilidad.

Para López, la anexión de unos territorios "que no tienen reconocimiento internacional, de los que están en retirada, no controlan y no saben dónde poner las fronteras" viene de la idea de "la Rusia imperial", encuadradas dentro de ese "paraguas nuclear" que ha alentado en las últimas horas.