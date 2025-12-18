El pronóstico de Munárriz: "A lo largo de 2026, Sánchez encontrará el momento más oportuno para sus propios intereses para cerrar la legislatura"

El periodista ha indicado que cree que el ciclo político "está agotado" por la vía de los hechos. De esta forma, ha destacado que Pedro Sánchez es quien tiene en su mano la decisión de ponerle fin.

Ángel Munárriz ha analizado la situación política tras los casos de corrupción y acoso sexual que salpican al PSOE. El periodista ha reflexionado sobre si cree que estamos ante un fin de ciclo, destacando que formalmente no, "porque no hay alternativa".

Sin embargo, políticamente cree que sí, recordando que la mayoría de investidura ha dejado claro que no es una "mayoría de legislatura". "Creo que el ciclo político está agotado por la vía de los hechos", ha confesado, señalando que Pedro Sánchez es quien tiene en su mano ponerle fin.

De esta forma, ha reconocido que cree que, a lo largo de 2026, el presidente del Gobierno encontrará el momento más oportuno "para sus propios intereses" y poder cerrar la legislatura.

"Lo hará cuando mejor le venga", ha indicado, dejando claro que las condiciones ahora son ya de una legislatura "agotada".

