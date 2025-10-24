La presidenta de Amama pide "respeto" y responde a Moreno Bonilla: "Es cansino, no me voy a defender más de lo que viertan sobre las víctimas"

Ángela Claverol, en Al Rojo Vivo, ha afirmado que si Fiscalía ha admitido su denuncia es porque han "presentado pruebas". Además, niega que en Amama no estén colaborando y apunta al email de la Junta: "No tengo ni idea de para qué era".

Ángela Claverol, presidenta de Amama, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre los cribados del cáncer de mama en Andalucía. En sus palabras, ha pedido "respeto" y ha recordado a la Junta que también tienen su "agenda", tras las afirmaciones vertidas sobre su colaboración y su ausencia en la comisión de los cribados.

"No me voy a defender más de todo lo que viertan sobre la voz de las víctimas. Esto ya es cansino", ha comenzado Claverol.

Y ha hablado sobre el email para asistir a la reunión de los cribados: "No es que no queramos ir, es que no puedes mandar eso sin preguntar si podemos o si no podemos o sin saber si tenemos la agenda llena, que estamos en el mes del cáncer de mama. No he dicho que no queramos ir".

"No tengo ni idea de para qué era el email porque no lo decían. No lo han dicho. No explican nada más que es una mesa de trabajo y que puedo ir yo sola. No estoy acostumbrado a ir a los sitios sin saber a qué voy. Aquí hacemos las cosas de otra manera, más organizada", insiste.

Porque ha negado que no estén "colaborativas": "Nos gusta que nos traten con respeto. Que nos digan quién va a ir y de qué se va a hablar. También tenemos nuestra agenda y si la tengo que parar quiero saber a dónde voy".

Claverol ha explicado todo lo relacionado a esas fotos en sedes del PSOE que están compartiendo personas afines al PP o cuentas del PP: "Tengo las mismas fotos con el PSOE que con el PP y con cualquier partido político que nos quiera ayudar. Amama tiene una trayectoria de 30 años. Os invito a que veáis que hay fotos con el PP y en el Ayuntamiento de Sevilla. Es un uso torticero y malintencionado. Es politizar".

La presidenta de Amama ha expuesto además lo que les ha llevado a presentar su denuncia en Fiscalía de posibles manipulaciones de pruebas: "Si lo han admitido es porque hemos presentado pruebas. No decimos que sean los médicos los que hayan tocado eso, en ningún momento. En todo caso será quien tenga la capacidad de modificar todo eso. Sabemos que los médicos no pueden".

Claverol ha mandado, además, un mensaje al Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Moreno Monilla en relación al número de casos: No son 2.000, son muchas más. Si dicen que han llamado a 2.000 y seguimos teniendo una masa ingente a la que no han llamado es que son más".

