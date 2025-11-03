La predicción de Loreto Ochando sobre la investidura del sucesor de Mazón: "Vox va a alargar esto todo lo que pueda porque está disparado en las encuestas"

La negativa de los de Santiago Abascal a investir a otro diputado del PP podría alargar la marcha de Carlos Mazón, obligar a convocar elecciones o incluso servir de excusa para que el todavía president se mantenga en el cargo.

La dimisión en diferido de Carlos Mazón deja un futuro enormemente incierto en la Generalitat Valenciana. La posibilidad de que otro diputado del PP asuma la presidencia una vez se formalice la renuncia estará en manos de Vox, a quien se le abre la opción de marcar el inicio del próximo ciclo electoral.

Para Loreto Ochando, la gobernabilidad puede ser inviable debido a que los de Santiago Abascal no tienen ningún interés en que la transición en Valencia sea rápida.

"Vox va a alargar todo lo que pueda esto, porque cuando más alargue la investidura, más puede afectar a nivel nacional", asegura la periodista a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Este escenario podría obligar a Mazón a convocar elecciones anticipadas o incluso, tal y como ha detallado Ana Pastor, que el todavía president siga en el cargo ante la imposibilidad de investir a un sucesor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.