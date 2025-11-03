El hijo de una víctima de la DANA, sobre los reproches a Vilaplana a las puertas del Juzgado: "Si sabe algo lo tiene que decir por nosotros; nadie nos da soluciones"

Juan Rabal, natural de Catarroja, perdió a su madre en la DANA de 2024 y ha pedido a la periodista que comió con Mazón el fatídico 29 de octubre que dijese la verdad en sede judicial.

Juanjo Monrabal, vecino de Catarroja, perdió a su madre en la DANA. Por eso mismo, ha pedido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que mirase la foto de su madre antes de entrar al juzgado y que dijese la verdad. Posteriormente, Monrabal ante los micrófonos de 'Más Vale Tarde' ha manifestado que si la comunicadora sabe algo "lo tiene que decir por nosotros"."¿Sabes lo que es estar con pastillas, yendo a psicólogos? Nos volvemos locos. Nadie nos da soluciones", ha añadido.

Pese a todo, Monrabal le ha restado importancia al papel de la comunicadora en la tragedia. "Ella es una periodista. Yo sé que ella no tiene ninguna culpa", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que lo que le ha pedido a la entrada del juzgado es "que diga la verdad".

Por otra parte, ha relatado lo dura que es esta situación para sí mismo, puesto que revive a diario las imágenes que vivió el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores. "Me vienen muchos flashes y los flashes que me vienen no son buenos. Son con la cara llena de barro", ha desarrollado.

Por último, Monrabal ha aseverado que detrás de la gestión de la DANA "hay muchos culpables" y desde su punto de vista "España lo sabe". Por eso mismo, ha señalado que no va a parar hasta que los responsables de las muertes paguen por sus errores: "Vamos a por ellos. Yo te digo que no voy a descansar". "Le tengo que honrar a mi madre y, al mismo tiempo, honraremos a todos", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.