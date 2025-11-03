Ahora

El president anuncia su marcha

Carmen Morodo, tras la dimisión en diferido de Carlos Mazón: "Es repugnante, nunca ha querido irse; solo se está preocupando por lo suyo"

La subdirectora de 'La Razón' defiende que la marcha de Mazón se debe a la presión recibida en los últimos días y critica que valore cogerse una baja médica antes de dimitir: "Si le han recomendado que esté de baja, que se marche y deje la presidencia".

Carmen Morodo

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su dimisión como presiden de la Generalitat Valenciana. Una dimisión que aún no se ha plasmado en la renuncia formal ni en el abandono del acta de diputado y que se ha anunciado en un discurso en el que ha tratado de seguir eludiendo sus responsabilidades al escudarse en el Gobierno central.

Para Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', la marcha de Mazón se debe a las presiones que ha recibido en los últimos días, ya que su intención, asegura la periodista, siempre ha sido mantenerse en el cargo: "Es repugnante, nunca ha querido irse, solo se está preocupando por lo suyo".

"Lo único que ha preocupado a Mazón es cómo queda su futuro", añade Morodo en Al Rojo Vivo. Además, critica la posibilidad de que, como ha adelantado 'ABC' el todavía president se dé de baja médica: "Si le han recomendado que esté de baja médica, que se marche y deje la presidencia".

"Los familiares de las víctimas no han tenido la oportunidad de cogerse la baja médica, han tenido que resistir y aguantarle a él como presidente", concluye Carmen Morodo.

