El Gobierno celebra el Día Internacional de la Mujer completamente dividido. La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha provocado una fisura en la coalición. Desde el Congreso de los Diputados, finalmente se ha votado 'sí' a la toma en consideración del texto presentado por el PSOE para reformarla con el rechazo de Podemos.

Un enfrentamiento que desde el Movimiento Feminista de Madrid no ven con buenos ojos. "Nosotras creemos que no se debería haber llegado hasta este punto", ha indicado su portavoz, Ana de Blas. Además, se ha mostrado muy crítica con dicha ley. "Es una chapuza que no tiene nada que ver con las reclamaciones del movimiento feminista".

De hecho, Ana de Blas ha indicado en Al Rojo Vivo que desde el Movimiento Feminista ya advirtieron de que "la rebaja de penas no era una reclamación feminista y que era un gran error". Por otro lado, considera que también ha sido un fallo "no incluir la prostitución como violencia sexual".

Por este motivo, pide al Gobierno que, de cara al futuro, "levante la mirada y mire por los derechos de las mujeres".

En cuanto a las manifestaciones que tendrán lugar hoy en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, Ana de Blas ha explicado las razones por las que han decidido convocar su propia protesta. "Nosotras somos asociaciones de base que están trabajando en el movimiento feminista todo el año en la Comunidad de Madrid. En la cabecera irán las mujeres de las asociaciones. No hemos tenido ningún contacto con ninguna entidad política parlamentaria", ha aclarado.