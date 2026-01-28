Pombo afirma que la renuncia de Ábalos a su acta de diputado "responde a una estrategia judicial"

El periodista también ha advertido que Ábalos es "un profesional que sabe medir muy bien sus pasos", y ha añadido que se trata de "una persona fría y calculadora", por lo que, si ha tomado esta decisión, "es porque la ha meditado a fondo".

El periodista de 'El Confidencial', Pablo Pombo, ha analizado la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso de los Diputados. El exministro confirmó la decisión a través de su cuenta en X, donde explicó que no puede mantener su acta porque no está en condiciones de "sostenerla" en su actual situación procesal. Según señaló, en este momento está centrando toda su actividad en ejercer su "derecho de defensa y el amparo de su inocencia".

Para el periodista, se trata de una decisión que "no tiene ninguna consecuencia política", pero que sí responde claramente a "una estrategia judicial".

Pombo también ha advertido que Ábalos es "un profesional que sabe medir muy bien sus pasos", y ha añadido que se trata de "una persona fría y calculadora", por lo que, si ha tomado esta decisión, "es porque la ha meditado a fondo".

