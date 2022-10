José María Camarero, periodista económico, ha respondido en Al Rojo Vivo a una pregunta que se hacen muchos españoles: ¿Podemos descartar definitivamente el escenario de recesión ante la moderación del IPC? El periodista ha explicado que una "recesión técnica se produce cuando la economía desciende durante dos trimestres en negativo". De esta forma, Camarero ha señalado que "por ahora, la hemos esquivado, la hemos salvado", aunque ha apostillado que "la incertidumbre es total".

"Es muy complicado augurar tanto desastres económicos, como triunfos económicos, porque la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en Rusia y Ucrania nos afecta directamente, y no sabemos las decisiones que se van a tomar en cualquier sentido bélico", ha indicado, al tiempo que ha dicho que "no se puede descartar" que el cuarto trimestre sea negativo, aunque ha afirmado que "no se ve tan posible". "De hecho, la previsión es que el año acabe en positivo, e incluso por encima del 4,4% o 4,5%", ha subrayado el periodista, quien ha expresado que "las dudas" están en el primer trimestre de 2023. "Por ahora, no parece que vaya a ser una gran recesión como la que vivimos hace una década, afortunadamente para todos", ha manifestado.

En lo referente al IPC, el experto ha destacado que "la caída es bastante importante". "Ya era previsible que la inflación no fuera tan elevada en octubre porque los precios de la electricidad se han mantenido más estables y los del gas han bajado muchísimo. Además, por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como el tema del transporte gratuito", ha aclarado.

Sin embargo, Camarero ha subrayado que en lo referente a la inflación subyacente, "el de la cesta de la compra real, se mantiene", tras lo que ha explicado que "el motivo es que el cómo se van trasladando el coste energético y del gas al resto de la economía va retardado". "Por tanto, yo auguro que posiblemente también tarde un poco más en dejarse notar en la cesta de la compra", ha pronosticado.

Advierte sobre la posible subida de los tipos de interés

Por último, el periodista económico ha defendido que "es importantísimo que la inflación no siga subiendo al ritmo que subía, por encima del 10%, porque era insostenible". "Sin embargo, esto tiene una parte más negativa y es que da alas al Banco Central Europeo para que pueda seguir insistiendo en subir los tipos de interés, sobre todo, porque no se está notando ni en la economía ni en el empleo. De esta forma, se puede dar alas a nuevas subidas de tipos de interés antes de final de año", ha advertido.