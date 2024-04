Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha desvelado cuál es la posición del partido con Pedro Sánchez tras analizar los resultados que han obtenido en las elecciones vascas.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Ortuzar ha dejado claro que el PNV no se mueve por "impulsos coyunturales", recordando que han salido de situaciones más complicadas que la que han vivido ahora en estas elecciones. "Era una situación difícil porque teníamos todo en contra y Bildu todo a favor. Sin embargo, salimos victoriosos", ha señalado.

Un hecho que ha asegurado que no va a provocar que ahora se "radicalicen". Ortuzar ha indicado que el PNV no suele mezclar la política vasca con la madrileña. Por tanto, ha señalado que, si Pedro Sánchez cumple con el acuerdo de investidura, ellos "van a ser el socio leal que da estabilidad". "Creemos que eso es bueno para las instituciones y no vamos a cambiar", ha asegurado.