Pisarello (Comuns), a Feijóo por decir que los pequeños propietarios no van a cobrar sus alquileres: "Decir eso es una vergüenza, ya hay compensaciones para ellos"

El profesor Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns, analiza en Al Rojo Vivo el decreto ómnibus, finalmente dividido en dos por el Gobierno: pensiones por un lado y escudo social por otro, y lanza un mensaje directo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El profesor Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns, analiza en Al Rojo Vivo la actualidad política, empezando por ese decreto ómnibus que finalmente el Gobierno ha partido en dos: por un lado, la revalorización de las pensiones y por otro, todas las demás medidas del escudo social, a las que PP y Junts (por supuesto también Vox) se oponen.

"Nosotros creemos que tiene que salir todo", destaca Pisarello: la actualización de las pensiones, la protección de las familias en situación de vulnerabilidad, que corren el riesgo de quedar en la calle, la protección a los autónomos que se van a ver beneficiados por medidas fiscales... Es todo ese paquete social el que hay que proteger", subraya.

Porque lo que no puede ser, argumenta el profesor, "es que en un momento donde las grandes empresas del Ibex tienen más ganancias que nunca, que tienen beneficios millonarios y que están aumentando los precios del alquiler y los alimentos, no se proteja a todas esas familias trabajadoras en su conjunto, familias trabajadoras que pertenecen o que tienen adscripciones políticas muy diferentes, incluso de partidos de derecha".

Y con esto, quiere lanzar un mensaje al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por unas declaraciones que ha hecho minutos antes: "Escuchaba antes al señor Feijóo y parece que ninguno de los votantes del Partido Popular tienen dificultades para poder pagar el alquiler o que ninguno de ellos está en situación de vulnerabilidad".

"Me parece una vergüenza que no se conozca la Constitución, porque esta reconoce el derecho de propiedad siempre que cumpla una función social, es decir, que sirva para garantizar el derecho a la vivienda y no para permitir una especulación absolutamente descontrolada. Y al señor Feijóo parece que se le olvida", critica Pisarello, señalando que los Comuns esperarán que finalmente se aprueben todas las medidas sociales, "vayan en uno o en dos decretos".

"Hemos batallado mucho para que la moratoria de los de los desahucios de familias vulnerables no vaya en solo un decreto. No va a ir sola, va a ir con muchas otras medidas que son fundamentales para muchísima gente para una parte importantísima de nuestra sociedad y creemos que con las modificaciones que se ha hecho no hay ningún argumento para que no pueda ser aprobado", afirma.

Por otro lado, también quiere mandar otro mensaje al líder 'popular', en este caso en lo referente a los propietarios de las viviendas: "Los pequeños propietarios están protegidos por ley en Cataluña".

"Feijóo ha dicho que los pequeños propietarios no iban a cobrar sus alquileres. Y decir eso es una auténtica vergüenza", afirma el profesor, porque ya "hay compensaciones para los pequeños propietarios en muchas comunidades autónomas, y ayudas a nivel estatal".

Pisarello aclara que lo que ellos piden es que "mientras se construye un parque público de vivienda asequible, que es lo contrario a lo que hace el PP, que siempre privatiza y facilita la llegada de grandes fondos de inversión, es necesario proteger a las familias vulnerables frente a los grandes tenedores, porque los pequeños propietarios ya reciben compensaciones"

El caos de Rodalies

En cuanto al caos y la gestión del Gobierno en Rodalies, asegura que "está siendo mala": "Está llegando tarde y no se está actuando con con rapidez". Destaca, no obstante, la inversión que ha ha hecho en los últimos tiempos en la alta velocidad, pero no en lo que son trenes de cercanías, que es lo que utilizan las familias trabajadoras.

"Y son esas familias trabajadoras las que lo están pasando muy mal, por un déficit de inversión, porque la Administración de los trenes de cercanías no ha sido la que la que se necesitaba y porque se está tardando mucho en establecer las medidas de seguridad para que la gente pueda confiar en el uso de esta infraestructura", asegura Pisarello.

"Hay que tener trenes accesibles para la gente del común y sobre todo, como están diciendo algunos expertos, hay que pensar que en el contexto de cambio climático, las medidas de seguridad también tienen que cambiar porque es posible (aun no lo sabemos porque no tenemos la información) que muchos de los accidentes que se estén produciendo también tenga que ver con el impacto que los grandes temporales están teniendo en algunas vías", concluyen, rematando en que es un tema con el que no hay que hacer demagogia".

En el vídeo podemos ver al completo la entrevista, donde se incluye también la opinión del último auncio del Gobierno: España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.