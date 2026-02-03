García Aller, tras el anuncio de Sánchez de prohibir las redes a menores de 16: "Las prohibiciones de cualquier cosa adictiva para los adolescentes son beneficiosas"

"Las prohibiciones generales retrasan de manera mayoritaria el acceso a cualquier tipo de sustancia adictiva, en este caso, de las redes sociales", explica la periodista Marta García Aller. En el vídeo, todos los detalles.

Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', analiza casi en directo, en Al Rojo Vivo, el importante anuncio que sólo minutos antes realizaba el presidente del Gobierno: España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que, según las previsiones del Gobierno, se espera aprobar la próxima semana.

Pedro Sánchez ha detallado un paquete de cinco medidas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Su plan pone el foco también sobre la responsabilidad de los directivos de esas plataformas. España se une así a cinco países europeos en la 'Coalición de los Dispuestos Digitales'.

"El primer país que llevó a cabo la prohibición total fue Australia y todavía es muy pronto para saber las consecuencias. Todavía no hay datos porque acaba de empezar a prohibirse, por ende, es pronto todavía", sostiene García Aller, sin embargo, "sí sabemos lo beneficiosos que son las prohibiciones de cualquier cosa adictiva para los adolescentes".

"Cada año que se retrasa el comienzo de cualquier actividad que sea adictiva (y las redes sociales sabemos que lo son) facilita el desarrollo cerebral. Es algo que está pasando en muchos países y se está estudiando cómo hacerlo". Incluso, destaca que "hay lobbys poderosísimos de las empresas más poderosas del mundo que están intentando evitarlo".

Pero lo cierto es que ya tenemos datos de cómo las redes sociales influyen y no para bien en la salud mental de nuestros adolescentes: "Sabemos, por ejemplo, que Meta hace años que tiene constancia de que [las redes sociales] es malo para la salud mental de los usuarios y lo había ocultado. Las empresas saben que están causando ansiedad, problemas de trastornos alimenticios y, en general, muchos problemas de salud mental en los menores".

Y manipulan, además, los algoritmos, añade la periodista, para conseguir que sean más adictivos. Por ende, todo "esto es un problema social (no un problema individual de las familias) y hay unas empresas que son responsables. Y los gobiernos empiezan ya a reaccionar para que esto tenga un control", asegura García Aller, insistiendo en que "las prohibiciones generales retrasan de manera mayoritaria el acceso a cualquier tipo de sustancia o, en este caso, de las redes".

Y en contra de lo que podemos pensar, los jóvenes están a favor de esto, o al menos, sí en Reino Unido: "Es muy interesante escuchar lo que dicen los propios menores en otros países donde esto ya está siendo debatido, como en Reino Unido", señala la periodista.

Allí, en Reino Unido, los menores están diciendo, según podemos ver en encuestas, que están a favor, sí los demás también lo están. Esto es, "ellos son conscientes de que no les hace bien, pero son conscientes de que tienen que estar [en las redes] porque sus compañeros de clase están. Si sus amigos no están ahí, tampoco les parece tan mal".

Y aún hay más, concluye García Aller: "La generación Z dice que ellos serían incluso aún más restrictivos con las redes sociales para con sus hijos". En el vídeo podemos ver al completo esta información y análisis.

