Pilar Velasco: "El PP no ha sabido capitalizar el abandono de Vox de las instituciones"

La periodista ha alertado en Al Rojo Vivo que el PP, lejos de atraer a los jóvenes, refuerza su desafección. Ha advertido que, de seguir así, Feijóo no tendrá a Vox como socio, sino que acabará trabajando para ellos.

El curso político arranca con nuevas encuestas que dibujan el escenario de los próximos meses. El último barómetro de 40dB para El País confirma que el PP no logra rentabilizar su estrategia de oposición al Gobierno: cae al 30,7%, su peor resultado desde las elecciones generales de 2023. En contraste, Vox se dispara y crece más de dos puntos, hasta alcanzar una estimación de voto del 17,4%.

Ante este panorama, la periodista Pilar Velasco ha ofrecido en el plató de Al Rojo Vivo un diagnóstico irónico y contundente: "Mientras Feijóo agita el limonero bailando, los limones los recoge Vox", en alusión al vídeo del líder popular cantando karaoke. Velasco ha recordado que no se trata de un fenómeno reciente: "Vox aparece como un claro revulsivo en las encuestas. Fueron ellos quienes decidieron romper los cinco gobiernos autonómicos con el PP, cuando debería haber sido al revés. Desde ese momento, el PP no ha sabido capitalizar el abandono de Vox de las instituciones".

La gran amenaza, ha advertido, es que Feijóo acabe subordinado a la ultraderecha: "Si sigue por este camino, no va a tener a Vox como socio, sino que va a trabajar para Vox".

Velasco ha subrayado, además, que el PP debería estar haciendo un esfuerzo por conectar con el electorado joven. Sin embargo, las encuestas muestran lo contrario: "Muchos de esos votantes responden al desencanto, a la desafección, a no saber a quién votar. El PP, en lugar de atraerlos con pedagogía, con política y con soluciones, está reforzando esa misma desafección. Y esa estrategia no le va a favorecer".