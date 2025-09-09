Ahora

Afra Blanco, por votar PP y Vox en contra de la reducción de la jornada laboral: "Señor con la banderita de España, los suyos le acaban de robar 15 días más de descanso al año"

La sindicalista Afra Blanco también critica a Junts por votar, igualmente, en contra de esta reducción, una votación que tendrá lugar este miércoles en el Congreso. En el vídeo, los detalles.

Afra Blanco

Este miércoles, el Gobierno se someterá a una votación importante: la reducción de la jornada laboral y PP, Vox y también Junst ya han confirmado que votarán en contra, por ende, no saldrá adelante.

No obstante, desde el Ejecutivo han asegurado que van a pelear para que salga adelante, y tal como afirmó este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en este mismo programa: "El debate es muy claro y está entre quienes quieren que podamos vivir mejor y quienes van a golpear a los trabajadores y trabajadoras".

De este modo, la sindicalista Afra Blanco manda un contundente mensaje para los tres grupos parlamentarios que se han negado a esta reducción de jornada: "De la bandera no se come. Me gustaría saber qué opinan los trabajadores y trabajadores sobre que les haya hurtado la posibilidad de tener 15 días más al año de descanso".

Así, apela al PP y a Vox: "¿Cuándo y dónde defiende el PP a los trabajadores? ¿Ese Vox que dice defender a los españoles? Señor con la banderita de España en la muñeca, le acaban de robar los suyos 15 días más de descanso al año", asegura Blanco.

Y también señala a Junts, que dice "defender a los catalanes". "¿A cuáles?", pregunta Blanco. "Porque el 87% de los catalanes están a favor de la reducción de la jornada laboral", responde.

Por ello, remata y concluye Blanco que "los intereses económicos nunca han estado al lado de los avances de los derechos de los trabajadores y trabajadores; y los intereses económicos tienen su partidos políticos: PP, Vox y Junts". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Las 6 de laSexta

