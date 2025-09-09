Afra Blanco, por votar PP y Vox en contra de la reducción de la jornada laboral: "Señor con la banderita de España, los suyos le acaban de robar 15 días más de descanso al año"

La sindicalista Afra Blanco también critica a Junts por votar, igualmente, en contra de esta reducción, una votación que tendrá lugar este miércoles en el Congreso. En el vídeo, los detalles.

Este miércoles, el Gobierno se someterá a una votación importante: la reducción de la jornada laboral y PP, Vox y también Junst ya han confirmado que votarán en contra, por ende, no saldrá adelante.

No obstante, desde el Ejecutivo han asegurado que van a pelear para que salga adelante, y tal como afirmó este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en este mismo programa: "El debate es muy claro y está entre quienes quieren que podamos vivir mejor y quienes van a golpear a los trabajadores y trabajadoras".

De este modo, la sindicalista Afra Blanco manda un contundente mensaje para los tres grupos parlamentarios que se han negado a esta reducción de jornada: "De la bandera no se come. Me gustaría saber qué opinan los trabajadores y trabajadores sobre que les haya hurtado la posibilidad de tener 15 días más al año de descanso".

Así, apela al PP y a Vox: "¿Cuándo y dónde defiende el PP a los trabajadores? ¿Ese Vox que dice defender a los españoles? Señor con la banderita de España en la muñeca, le acaban de robar los suyos 15 días más de descanso al año", asegura Blanco.

Y también señala a Junts, que dice "defender a los catalanes". "¿A cuáles?", pregunta Blanco. "Porque el 87% de los catalanes están a favor de la reducción de la jornada laboral", responde.

Por ello, remata y concluye Blanco que "los intereses económicos nunca han estado al lado de los avances de los derechos de los trabajadores y trabajadores; y los intereses económicos tienen su partidos políticos: PP, Vox y Junts". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.