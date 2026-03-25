Pilar Velasco reacciona a las declaraciones de Azcón sobre Montero: "Fue una machistada"

La periodista valora la rectificación de Jorge Azcón tras sus polémicas palabras y subraya la importancia de pedir disculpas sin matices. La periodista critica el retraso en hacerlo y subraya que los comentarios sobre el físico no tienen cabida.

Tras las polémicas palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien afirmó que la líder socialista Pilar Alegría es "físicamente más atractiva que María Jesús Montero", ambas dirigentes han criticado sus declaraciones. El dirigente del PP ha terminado pidiendo disculpas y ha reconocido que cometió "un error", admitiendo que este tipo de comentarios "pueden resultar ofensivos".

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco ha valorado la rectificación: "Bienvenida sea una rectificación sin el 'sí, pero…'". No obstante, ha sido tajante al calificar lo ocurrido: "No hay duda de que fue una machistada". Y añade: "No sé si representa al PP, pero desde luego sí a algunos hombres y políticos que aún viven en 2026".

Velasco también ha cuestionado que ese tipo de comentario llegara a producirse: "En el momento en el que Azcón se refiere al físico de Montero, deberían haberle saltado todas las alarmas. No se puede deslizar uno por la apariencia física de absolutamente nadie en una comparecencia pública".

Además, critica la tardanza en rectificar: "Cuando metes la pata con una machistada así, lo correcto es corregir de inmediato. Lo preocupante es que haya tardado 24 horas. Ahora bien, así es como se rectifica: sin adverbios ni rodeos, y ojalá no se repita".

Como mensaje final, lanza una advertencia clara: "Nada que tenga que ver con el físico de nadie va a tener gracia. Que no lo intenten".

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