Rafa López sentencia las elecciones andaluzas: "Moreno no jugaba contra Montero sino contra Ayuso, ese era el verdadero partido"

El sociólogo ha remarcado que el 'popular' fue "el principal crítico de los pactos en Extremadura y en Aragón" y habla de los comicios como un examen para saber "si desde la moderación se podía mantener la mayoría absoluta".

Rafa López ha estado en Al Rojo Vivo para hablar de las elecciones de Andalucía. De unos comicios que dejaron a Juanma Moreno y al PP como los ganadores pero sin esa mayoría absoluta tan deseada para no depender de Vox y de su prioridad nacional. El líder 'popular' se quedó a dos escaños de lograr su objetivo y ahora necesita o de los votos o de la abstención de la formación de ultraderecha para ser investido presidente de la Junta.

"En la noche de las elecciones había dos partido. Y no era Moreno contra Montero sino contra Espadas y, sobre todo, contra Ayuso. Ese era el verdadero partido", ha expuesto el sociólogo.

Posteriormente, ha explicado tal afirmación: "Si desde la moderación se podía mantener la mayoría absoluta y dejar fuera a Vox. Cuando pierde es cuando empiezan las tensiones".

En ese sentido, ha recordado que Moreno fue "el primero que pacto con Vox" y que también fue el "principal crítico de los pactos en Aragón y Extremadura".

"Esto es un juego de libro. Vox le tiene muchas ganas a moreno. La pregunta es si va a llegar hasta el final o va a hacer un Guardiola", ha expresado Rafa López.

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