Pilar Velasco: "Mientras Feijóo agita el limonero bailando, los limones los recoge Vox"

La periodista subraya que el PP no ha sabido capitalizar el abandono de Vox de las instituciones y advierte de que Feijóo corre el riesgo de quedar subordinado a la ultraderecha: "Si sigue por este camino, no va a tener a Vox como socio, sino que va a trabajar para Vox".

En Al Rojo Vivo, Pilar Velasco ha analizado la pérdida de impulso del Partido Popular. El último barómetro de 40dB para El País confirma que el PP no rentabiliza su estrategia de oposición al Gobierno y cae al 30,7%, su peor resultado desde las elecciones generales de 2023.

Velasco interpreta estos datos como reflejo de los errores de Alberto Núñez Feijóo y de la dirección popular: "Lo dramático es que lo que todos vemos como una deriva, el PP no quiera verlo".

Velasco ha señalado además que Vox está capitalizando ese desgaste: "Mientras Feijóo agita el limonero bailando, los limones los recoge Vox. Y no desde ahora: Vox aparece con un claro revulsivo en las encuestas. Fueron ellos quienes decidieron romper los cinco gobiernos autonómicos con el PP, cuando debería haber sido al revés. Desde ese minuto, el PP no ha sabido capitalizar el abandono de Vox de las instituciones".

La periodista recordó que esa debilidad también se refleja en la gestión: "Llegó la DANA, llegó la falta de coordinación en las competencias, llegó la incapacidad para gestionar los incendios… Y lo que hemos visto en estos siete días de arranque del curso político es que el PP ha diseñado una estrategia que le va a llevar a una pesadilla: está dibujando su próximo gobierno con un resultado que no le favorece".

El gran riesgo, advirtió, es que Feijóo acabe subordinado a la ultraderecha: "Si sigue por este camino, no va a tener a Vox como socio, sino que va a trabajar para Vox".

Por último, criticó la incapacidad del PP para conectar con el electorado joven que hoy apoya a Vox: "Las encuestas muestran que muchos de esos votantes responden al desencanto, a la desafección, a no saber a quién votar. El PP, en lugar de atraerlos con pedagogía, con política y con soluciones, está reforzando esa misma desafección. Y esa estrategia no le va a favorecer".