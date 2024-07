La crisis migratoria que se está viviendo en Canarias en las últimas semanas está poniendo entre la espada y la pared al Partido Popular. Tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por la negativa de los de Abascal al reparto de menores entre las comunnidades autónomas, los focos estaban puestos en el próximo movimiento de los populares.

De momemtno, el PP no mueve ficha. Este lunes, el PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado una reforma en la ley de Extranjería para obligar a las autonomías a aceptar de manera forzosa la cuota de menores migrantes que le corresponda con el fin de solucionar el colapso del sistema de acogida canario.

Los de Feijóo no han participado de la propuesta, pero tampoco han presentado ningún proyecto alternativo, algo que ha sorprendido enormememte a la periodista y colaboradora de Al Rojo Vivo Pilar Velasco.

"Lo que no sé es por qué no está el Partido Popular en la foto de hoy", ha dicho Velasco. "Entiendo que no acepte la propuesta del PSOE y Sumar, pero tendrá que tener la suya", ha añadido.

La periodista critica que los populares den la espalda a sus socios de gobierno de Coalición Canaria: "Está Clavijo, socio del PP en Canarias, pidiendo un reparto responsable con acuerdo financiero".

"Sería una broma que el PP se quedase de brazos cruzados y esto se resuelva con el reparto de 347 menores de la semana pasada, que no tocaban a más de 20 menores por cada comunidad autónoma", ha concluido Pilar Velasco.