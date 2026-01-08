Pilar Velasco destaca por qué Sánchez empieza el año reuniéndose con Junqueras: "Quiere recuperar la gobernabilidad"

La periodista ha reaccionado a esta cita en 'Al Rojo Vivo' y ha explicado que "si se habla de financiación singular, se vuelve a hablar de la agenda de Gobierno": "Eso favorece a Sánchez porque no se habla de toda la lista pendiente judicial ".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras. Este encuentro, que se convierte en la primera reunión entre ambos desde que el catalán salió de prisión, tiene como objetivo tratar la financiación singular para Cataluña y el futuro de la legislatura.

Pilar Velasco ha reaccionado a esta cita en 'Al Rojo Vivo' y ha explicado que la inhabilitación de Junqueras en cuanto a ejercer una representación institucional "permanece porque no se ha aplicado una ley de amnistía que en mano del Congreso, por muchas resistencias o por mucho malestar que genere, está aprobada".

En cuanto al encuentro, indica que no cree "que tenga que ver con las autonómicas, el ciclo autonómico, ni con las elecciones de 2027": "Tiene que ver con enero de 2026. Pedro Sánchez ha elegido esta foto, este día y arrancar el curso con Junqueras para recuperar la gobernabilidad, el bloque de investidura y la agenda política que había perdido absolutamente".

"Si se habla de financiación singular, se vuelve a hablar de la agenda de Gobierno. Y eso favorece a Pedro Sánchez porque no se habla de toda la lista que podríamos poner sobre la mesa que tiene pendiente judicial, por ejemplo, para este año", añade.

Lo que consigan en esta reunión, según Velasco, es "una incógnita" porque no es solo es el acuerdo que salga de esta reunión, es cómo se materialice la propuesta que va a llegar al Congreso de los Diputados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.