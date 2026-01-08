Ahora

El tablero internacional

De la Doctrina Monroe a la 'Doctrina Donroe': un senador republicano pone en la lista a Cuba, Nicaragua y Colombia tras Venezuela

Los detalles "Este es el comienzo de un cambio en Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua se arreglará, pronto tendremos un nuevo presidente en Colombia, vamos a comenzar a que la democracia regrese a este hemisferio", ha dicho el senador republicano Rick Scott en 'Fox Business'.

El presidente de EEUU, Donald Trump.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Administración Trump no solo se contenta con Venezuela y quieren ir a más. Esto es la Doctrina Monroe, o como lo llaman ahora, la 'Doctrina Donroe', de Donald Trump. Pero es el imperialismo de toda la vida.

"Este es el comienzo de un cambio en Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua se arreglará, pronto tendremos un nuevo presidente en Colombia, vamos a comenzar a que la democracia regrese a este hemisferio", ha dicho el senador republicano Rick Scott en 'Fox Business'.

Cuba, Nicaragua y Colombia. Pero con este último país, parece que, por ahora, se reconduce tras la cordial llamada de las últimas horas entre Trump y Petro. El presidente colombiano ha reconocido que temía que EEUU lo capturara como a Maduro, de ahí que cambiara el tono nada más colgar con Washington. Petro ya sabía que no sería el siguiente.

El presidente de EEUU se saltó con los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer las dos líneas que prometió respetar: el intervencionismo y la reconstrucción nacional, algo que justifica con la conocida como 'Doctrina Monroe', proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, que advertía a las potencias europeas de que no debían colonizar ni intervenir en América, a cambio de que EEUU no se metiera en asuntos europeos, estableciendo el lema "América para los americanos".

Pese a que originalmente era defensiva, pronto se convirtió en una justificación para la hegemonía y las intervenciones de EEUU en América Latina, transformando la región en su "patio trasero" y zona de influencia, generando desconfianza y un legado de dependencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar
  2. Sánchez defiende no ser "vasallos" de Trump y alerta del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Nadie se fía del pacto Gobierno-ERC para Cataluña: el PP habla de "desigualdad", para Junts "perpetua el café para todos" y presidentes como Page dicen 'no'
  4. Guardiola ofrecerá a Vox una coalición para entrar en el Gobierno de Extremadura
  5. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid
  6. La juventud eterna de la mascota virtual: el Tamagotchi cumple 30 años y sigue cautivando a generaciones con su cuarto resurgir