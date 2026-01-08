De la Doctrina Monroe a la 'Doctrina Donroe': un senador republicano pone en la lista a Cuba, Nicaragua y Colombia tras Venezuela

Los detalles "Este es el comienzo de un cambio en Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua se arreglará, pronto tendremos un nuevo presidente en Colombia, vamos a comenzar a que la democracia regrese a este hemisferio", ha dicho el senador republicano Rick Scott en 'Fox Business'.

La Administración Trump busca expandir su influencia en América Latina, reviviendo la Doctrina Monroe bajo el nombre de 'Doctrina Donroe'. El senador republicano Rick Scott afirmó que, tras Venezuela, se centrarán en Cuba y Nicaragua, y sugirió cambios en Colombia, aunque la relación con este último parece estabilizarse tras una llamada entre Trump y el presidente colombiano Petro. Trump rompió sus promesas de no intervencionismo al atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, justificando sus acciones con la Doctrina Monroe, que históricamente advertía a Europa contra la colonización en América, bajo el lema "América para los americanos".

La Administración Trump no solo se contenta con Venezuela y quieren ir a más. Esto es la Doctrina Monroe, o como lo llaman ahora, la 'Doctrina Donroe', de Donald Trump. Pero es el imperialismo de toda la vida.

Cuba, Nicaragua y Colombia. Pero con este último país, parece que, por ahora, se reconduce tras la cordial llamada de las últimas horas entre Trump y Petro. El presidente colombiano ha reconocido que temía que EEUU lo capturara como a Maduro, de ahí que cambiara el tono nada más colgar con Washington. Petro ya sabía que no sería el siguiente.

El presidente de EEUU se saltó con los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer las dos líneas que prometió respetar: el intervencionismo y la reconstrucción nacional, algo que justifica con la conocida como 'Doctrina Monroe', proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, que advertía a las potencias europeas de que no debían colonizar ni intervenir en América, a cambio de que EEUU no se metiera en asuntos europeos, estableciendo el lema "América para los americanos".

Pese a que originalmente era defensiva, pronto se convirtió en una justificación para la hegemonía y las intervenciones de EEUU en América Latina, transformando la región en su "patio trasero" y zona de influencia, generando desconfianza y un legado de dependencia.

